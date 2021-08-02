Белгород, 2 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Три человека погибли 2 августа в результате ДТП в Губкинском городском округе Белгородской области. Иномарка врезалась в дерево, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области ДТП

По предварительным данным, около 04:00 на втором километре автодороги Губкин — Троицкий — граница Курской области водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии на месте погибли трое мужчин.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.