Челябинск, 2 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Челябинске окончено следствие по делу против бывшего заместителя главы регионального минстроя, директора областного учреждения «Челябоблинвестстройи и главы одной коммерческой организации. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По данным следствия, обвиняемые похитили более 15 млн рублей бюджетных денег при строительстве объекта физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, экс-замглавы министерства и руководителю областного учреждения вменяют получение взяток в размере соответственно 2,2 и 1,5 млн. Последнего также обвинили в легализации незаконно полученных денег. На них якобы был куплен дорогостоящий автомобиль.

Сейчас уголовное дело уже передано в суд.