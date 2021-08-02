Борисоглебск, Воронежская область, 2 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Воронежской области готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Борисоглебского межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области», обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 2 августа старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ, ГУ МВД и УФСИН России по Воронежской области.

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Как полагает следствие, весной 2020 года обвиняемый предложил представителю московской коммерческой организации за взятку в 300 тыс. рублей оказать содействие в подготовке и передаче в суд материалов о продлении испытательного срока условно осужденной и возложении на нее обязанностей по трудоустройству в целях возмещения имущественного ущерба, причиненного данной коммерческой организации. Позже он получил часть взятки — 15 и 20 тысяч рублей. В ноябре 2020 года в ходе производства совместных мероприятий сотрудниками управления СК, УФСБ, ГУ МВД и УФСИН России по Воронежской области бывший начальник уголовно-исполнительной инспекции был задержан при передаче ему очередной суммы в 115 тысяч рублей.

Изначально обвиняемый частично сознался в преступлении — он не отрицал факт получения денег, однако заявил, что действовал мошенническим путем, вводя мужчину в заблуждение. Позже он отказался от признания вины и дачи показаний.

По ходатайству следственных органов в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.