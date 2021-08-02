Салехард, 2 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Ямальские поисковики из отряда «Лиза Алерт» с помощью квадрокоптера нашли тела двух пропавших ранее мужчин. Об этом сообщается на официальной странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Https://vk.com/la_yamal Квадрокоптер ямальских поисковиков

Отмечается, что проход пеших групп поисковиков по Ямалу часто бывает осложнён непроходимостью. Препятствиями служат болота, реки, озёра. На помощь приходят квадрокоптеры, которые применяются по заявке в зональный и региональный центры управления полётами.

Так 31 июля и 1 августа наземная группа обнаружила тела пропавшего в середине июля 40-летнего жителя Ноябрьска и 32-летнего жителя Нового Уренгоя, поиски которого начались 29 июля.