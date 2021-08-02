Москва, 2 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось, в том числе за счет благоприятной обстановки на внешних рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Пока российская экономика восстанавливается несколько лучше ожиданий. В немалой степени этому способствует благоприятная обстановка на внешних рынках, в том числе нефти и газа. И также то, что потребление домохозяйств росло в последние месяцы достаточно быстро из-за низких ставок по кредитам и ожиданий их повышения (что, собственно, и произошло)», — сказала Ермолаев.

Кроме того, он отметил, что прогнозы о том, что ключевая ставка ЦБ РФ может вырасти до 7%, вполне реалистичны.

«Более того, в жёстком варианте нельзя исключать ее повышения даже до 8%, если инфляция и инфляционные ожидания будут падать медленнее ожиданий ЦБ», — сказал Ермолаев, подчеркнув, что это будет замедлять инвестиционную активность в экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что экономике России не хватает тех темпов роста, которые должны быть у государства, претендующего на лидерство в мировой экономике.