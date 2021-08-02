Москва, 2 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Организаторам митингов и шествий придётся сдавать после мероприятия финансовый отчёт. Соответствующий приказ утвердило МВД России, сообщает 2 августа издание «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Приказ, в котором утверждены «форма и сроки предоставления отчёта» о расходовании средств на митинги и шествия, утвердил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 2020 года говорится о необходимости отчитываться за проведение массовых акций с более чем 500 участниками, но форму документации утвердили только сейчас.

«Документ обязывает устроителей демонстраций, пикетов, митингов и шествий после их проведения сдавать в МВД отчет в виде трехстраничной таблицы из 27 пунктов», — отмечает издание.

На сдачу отчёта отводится 45 дней. Указать в нём нужно будет не только фамилию и ИНН организатора, время и место проведения мероприятия, но и финансовую информацию. Это банковский счёт устроителя и общая сумма собранных на акцию средств.

Организаторы таких мероприятий опасаются, что поставщики звукоусиливающей аппаратуры не захотят с ними сотрудничать, а оппозиционные акции окончательно переместятся «с улиц во дворы».

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