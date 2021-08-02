Ульяновск, 2 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

По данным ведомства, 1 августа пожарно-спасательные подразделения три раза выезжали на тушение сухой травы. Палы травы зарегистрированы в Мелекесском, Старокулаткинском и Цильнинском районах.

За последние сутки общая площадь возгорания составила 1,042 гектара, в том числе 1 гектар площадей горел в Мелекесском районе.

Напомним, что 2 — 3 августа в Ульяновской области прогнозируется жара +32…

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центр по обеспечению пожарной безопасности минприроды Ульяновской области поступили две лесопосадочные машины. Ранее было приобретено девять кусторезов, в планах — закупка 20 лесопосадочных труб для ручной посадки сеянцев закрытой корневой системы.