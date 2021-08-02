Элиста, 2 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 115 человек, сообщает региональный оперштаб 2 августа. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в госпиталях получает 841 пациент с COVID-19, состояние 28 заболевших медики оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 632 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 25 164 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 853 пациента.