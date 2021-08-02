Саратов, 2 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 2 августа прошли около 540 тыс. человек, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Он отметил, что необходимо ускорить темпы вакцинации для недопущения роста заболеваемости в осенний период. Всего в Саратовскую область доставлено 603 тыс. доз антиковидных вакцин. Для иммунизации населения функционируют 96 прививочных пунктов в 64 медицинских организациях. Также работают 20 мобильных прививочных пунктов в крупных торговых центрах и выездные бригады в сельских населенных пунктах.

На прошедшей неделе в регион поступило 10 344 дозы вакцины «Спутник Лайт». Повторно привились на сегодняшний день около 1 тыс. саратовцев, добавил вице-губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 2 августа подтверждено 73 585 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 68 514 человек, за сутки — 192 пациента.

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