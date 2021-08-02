Посёлок городского типа Большая Ижора, Ленинградская область, 2 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области обнаружен автомобиль с телом подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Санкт-Петербурге. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

niekverlaan Убийство

Напомним, около полуночи 28 июля в полицию поступило сообщение о том, что в парке у дома 15/2 по Пулковскому шоссе обнаружен труп 43-летней гражданки с признаками насильственной смерти. Женщина была привязана проводами к своей машине. Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который по оперативным данным скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий утром 1 августа у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, был обнаружен разыскиваемый автомобиль.

«В салоне полицейские обнаружили труп разыскиваемого мужчины с резаными ранами руки и ноги. По предварительным данным мужчина покончил с собой», — уточнили в ведомстве.

Добавим, у погибшей остались двое сыновей от первого брака, младшему из которых исполнилось десять лет.