Канберра, 2 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи возле архипелага Кермадек в Тихом океане. Об этом 2 августа сообщает Геологическая служба Австралии.

MonicaSP54 Землетрясение в море

По информации службы, подземные толчки магнитудой от 5,4 до 5,6 произошли восточнее острова Рауль, который расположен на расстоянии 800 км в северо-восточном направлении от Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился на глубине 26 км.

При этом архипелаг Кермадек является необитаемым, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа стало известно, что в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1.