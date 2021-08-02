Тбилиси, 2 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Одной из причин роста темпов распространения коронавируса в Грузии является то, что многие жители страны после отмены карантинных ограничений решили, что можно не выполнять правила профилактики пандемии. Об этом 1 августа на брифинге заявил директор Тбилисской инфекционной больницы, курирующих работу ковидных госпиталей в стране Тенгиз Церцвадзе.

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«Решили: раз наиболее болезненные для бизнеса и экономики ограничения отменили, то отменили и все обязательства. Это была самая большая ошибка», — сказал врач.

Церцвадзе отметил, что требования носить защитную маску в общественных местах и избегать мест массового скопления людей сохранились. Он призвал жителей страны соблюдать рекомендации медиков и предупредил, что скоро система здравоохранения Грузии может не выдержать потока пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что ранее в минздраве Грузии сообщили о том, что в стране из 7000 коек в ковидных госпиталях заняты 5400. Часть пациентов с COVID-19 также размещают в специально переоборудованных гостиницах.