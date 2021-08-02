Вашингтон, 2 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 «просочился» из лаборатории Уханьского института вирусологии. И доказательств этому достаточно. С таким утверждением, представляя доклад по результатам расследования происхождения коронавируса, проведённого республиканцами-законодателями США, выступил главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

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В документе, составленном на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств, указывается на наличие «достаточных доказательств» того, что учёные лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов, и эти работы могли быть секретными. Об этом сообщает Reuters.

«Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов», — подчёркивается в докладе.

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«Мы также считаем, что преобладание доказательств свидетельствует, что вирус действительно «просочился» из уханьского института, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года», — отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что опыты по разработке и созданию коронавирусов, а также по искусственному усилению их возможностей, никогда не проводились институтом вирусологии в Ухане. Он также добавил, что институт не допускал их утечки.