* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 2 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Армия Афганистана за минувшие сутки уничтожила 455 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом афганское министерство обороны сообщает 2 августа в своём микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Отмечается, что ещё 232 боевика ранены в результате операций Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ).

Военные ведут ожесточенные бои с боевиками в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа. Подкрепление в виде отрядов спецназа переброшено в город Герат — третий по величине в Афганистане.

В Герате силы радикального движения заняли центральные кварталы, а ночью попытались взять штурмом городскую тюрьму. В этом городе с ними ведётся особенно напряжённая борьба.

Как сообщало ИА REGNUM, также боевики совершили нападение на штаб-квартиру ООН в Герате.

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