Уфа, 2 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Мужчина утонул в озере в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Вода

Сообщается, что трагедия произошла 1 августа на озере в с. Канлы Кушнаренковского района. Там утонул мужчина 2002 года рождения. Сейчас спасатели ведут поиски тела.

Отмечается, что 31 августа сотрудники спасательного ведомства Уфимского района получили информацию о том, что в с. Михайловка в парке отдыха «Лукоморье» из воды был поднят человек без сознания.

«Благодаря правильным действиям отдыхающих, мужчину удалось спасти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в карьере утонул мужчина.