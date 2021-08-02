Волгоград, 2 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Покупатели в магазине опознали и удерживали до приезда полиции мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Кировском районе Волгограда. Задержанный полностью признал свою вину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный коммитет

Вечером 21 июля 2021 года на 14-летнюю девочку, возвращавшуюся домой, на улице напал неизвестный мужчина. Он надругался над школьницей, а затем скрылся в неизвестном направлении. Оперативники установили личность подозреваемого — 35-летнего ранее судимого безработного жителя Кировского района Волгограда.

Злоумышленника опознали вечером 31 июля посетители одного из магазинов и удерживали его до приезда полиции. Подозреваемый признал свою вину, рассказал подробно о преступлении.

Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.