Пхеньян, , 09:50 — REGNUM Пхеньян будет внимательно следить за действиями и решениями Сеула в отношении совместных военных учений с Вашингтоном. Об этом 1 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заместителя заведующего заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Ким Ё Чжон

По мнению сестры главы КНДР Ким Чен Ына южнокорейско-американские военные учения «омрачают будущее межкорейских отношений».

Ким Ё Чжон подчеркнула, что правительство и военные КНДР будут внимательно следить за тем, проведёт ли южнокорейская сторона враждебные военные учения или примет другое смелое решение.

Затрагивая тему недавнего восстановления прямой связи с Южной Кореей заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи акцентировала внимание на том, что в настоящее время рано строить прогнозы об улучшении межкорейских отношений, опираясь лишь на «физического восстановления соединения».

Напомним, что в конце июля Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, которые были разорваны год назад.

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