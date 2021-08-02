Новосибирск, 2 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Новосибирская область присоединилась к проекту «Пушкинская карта». Теперь школьники старших классов и студенты смогут бесплатно посещать театры, выставки и музеи. Об этом на оперативном совещании сегодня, 2 августа, рассказала министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Культура.рф Памятник А.С.Пушкина

Напомним, что президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии сообщил об инициативе создания «Пушкинской карты», по которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут посещать федеральные, региональные и частные учреждения культуры за счёт государства. Так, на четыре месяца 2021 года будет положено три тысячи рублей. В 2022 году номинал «Пушкинской карты» составит пять тысяч рублей на календарный год. Средства, зачисленные на карту, можно потратить только в учреждениях культуры и на культурные мероприятия.

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По словам министр, в Новосибирской области фиксируется постоянный рост финансирования национального проекта «Культура». За три года из федерального и регионального бюджетов выделено 1,23 млрд рублей, из них 576 млн рублей — в 2021 году (56% — из областного бюджета). В 2020 году было выделено 363 млн рублей, в 2019 — 292,2 млн руб.

Работа идёт по трем направлениям: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На региональный проект «Культурная среда» в 2021 году приходится почти 460 млн рублей.

В текущем году будут созданы минимум четыре модельных муниципальных библиотеки. Одна — в Новосибирске за счёт средств федерального бюджета, и три — в районах области: в Чанах. Купино и Сузуне — на средства области.

В сентябре-октябре семь районов получат автоклубы на общую сумму 44,7 млн рублей.