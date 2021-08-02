Москва, 2 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в поселении Московский начнется строительство крупного медико-диагностического комплекса, сообщили в Стройкомплексе.

Dr.jayesh amin В медицинском центре

Строительство медико-диагностического комплекса начнет инвестор ГК МИЦ в IV квартале 2021 года. В данное время проект находится на согласовании.

В медицинском учреждении с новейшим оборудованием разместятся отделение педиатрии, детской и взрослой стоматологии. Комплекс рассчитан на 200 посещений в смену.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года на территории Новой Москвы будет построено 15 медицинских объектов.

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