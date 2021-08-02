Вашингтон, 2 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга, это означает, что его предельное значение снова начало действовать. Об этом сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Как отмечает агентство, к концу июня совокупная задолженность США достигла почти $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если Конгресс не приостановит действие лимита или не увеличит его, то министерству финансов США придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США к концу года окажутся на пороге неисполнения расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам, пишет агентство.

Отмечается, что минфин США с 30 июля уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг и начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита.

По мнению ряда экспертов, теперь Демпартии, которая обладает большинством в обеих палатах, придётся сосредоточиться на этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что если у американской, японской или британской экономики возникнут серьезные затруднения, то их огромный государственный долг окажется той гирей, которая потащит их вниз.

Ранее появилась статистика ЦСР, согласно которой лидерами по государственному долгу оказались Япония, США и Великобритания.

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