Воронеж, 2 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Стая собак напала на десятилетнего мальчика в Воронеже вечером 31 июля, прокуратура начала проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Инцидент произошёл в Железнодорожном районе Воронежа. По предварительным данным, в момент, когда женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске, проходила мимо стройки в районе улицы Маршала Одинцова, стая собак напала на 10-летнего мальчика. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Ребенку оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура намерена дать оценку действиям должностных лиц, уполномоченным осуществлять контроль за бездомными животными и принимать меры по их отлову. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.