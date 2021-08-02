Екатеринбург, 2 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова скончалась ночью 2 августа. Об этом сообщили журналистам в городском представительном органе.

Фото: egd.ru Галина Арбузова

Она стала уже вторым умершим депутатом думы текущего созыва. В 2020 году скончалась Елена Дерягина. Арбузова всю свою жизнь посвятила образованию и воспитанию подрастающего поколения. В течение многих десятилетий она работала в школе № 67 Орджоникидзевского района, где прошла путь от учителя начальных классов до директора.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной смерти обеих мог стать COVID-19. Напомним, выборы в гордуму седьмого созыва прошли в 2018 году.