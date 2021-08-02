Казань, 2 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Родители несовершеннолетних, которые ходили по карнизу одной из многоэтажек в Казани, привлечены к административной ответственности, подтвержают в управлении МВД России по городу.

Euroradio.fm Руфер на крыше

Информация об инциденте появилась в соцсетях вечером 1 августа. Видеозапись демонстрирует, как люди ходят по карнизу 19-го этажа дома на улице Абсалямова.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выезжали на место.

«По данному факту проходит проверка. В отношении законных представителей детей полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — цитирует ведомство ТАСС.

Отмечается, что пострадавших среди детей нет.

ИА REGNUM напоминает, в Сургуте (ХМАО) 14-летняя девочка вечером 6 июня упала с крыши многоэтажного жилого дома. Очевидцы утверждали о свободном доступе к крыше дома на улице Маяковского, 32, с которой сорвалась девочка. Известно, что дети там устраивали опасные игры.

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