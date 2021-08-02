Брянск, 2 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Задержаны и заключены под стражу подозреваемые в организации и исполнении похищения и убийства иностранного гражданина в Брянске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Брянской области. Каждому в зависимости от роли в совершённых преступлениях предъявлены обвинения.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Таджикистана в одном из ночных клубов Москвы в ходе ссоры убил 21-летнего уроженца Республики Дагестан, проживающего в Московской области. Подозреваемый скрылся с места преступления и находился в розыске. В июне 2021 года отец погибшего встретился в Москве с 43-летним и 38-летним жителями Республики Дагестан. Они договорились найти «обидчика» и расправиться с ним за денежное вознаграждение. Один из исполнителей привлёк к «работе» своего 30-летнего знакомого, жителя Московской области.

Согласно материалам дела, трое мужчин приехали на автомобиле в Брянск. Днём 15 июля они ворвались в квартиру одного из многоэтажных домов на проспекте Ленина, избили подозреваемого, надели ему на голову пакет и силой вывезли в лес. Обмотав пакет клейкой лентой, они сбросили похищенного в заранее приготовленную яму, засыпали её песком и мусором и вернулись в Московскую область.

Оперативники установили местонахождение всех причастных к преступлению, исполнителей задержали в Москве и Московской области, организатора — в Дагестане. По ходатайству следствия всех их заключили под стражу, каждому предъявлено обвинение. Тело потерпевшего направлено на экспертизы.