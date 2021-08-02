Уфа, 2 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Один лесной пожар зарегистрирован за сутки в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Сообщается, что лесной пожар локализовали в Баймакском лесничестве на площади 6,1 га. На борьбу с огнем были подняты девять спасателей на двух единицах техники.

Отмечается, что в республике прогнозируются 2−4 классы пожарной опасности. Всего с 15 апреля по 2 августа 2021 года в регионе было зарегистрировано 234 лесных пожаров: общая площадь, пройденная огнем, составила 2768 га.

Сообщается, что в Зилаирском лесничестве был ликвидирован пожар на площади 24,2 га.