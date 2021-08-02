Абакан, 2 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. По состоянию на 2 августа в Хакасии от COVID-19 привились 137 546 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Обе дозы вакцины, завершив вакцинацию, получили 96 655 человек. По данным министерства, исполнение плана вакцинации в Хакасии на сегодняшний день составляет 56,8%.

Напомним, всего в республике необходимо привить от коронавируса более 242 тысяч человек. Это 60% от взрослого населения Хакасии.