Москва, 2 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Ещё до конца 2021 года в России планируют запустить новую программу расселения аварийного жилья. Предполагается, что на неё выделят 45 млрд рублей до 2024 года, сообщили 2 августа в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос старого жилья

Речь идёт о жилье, которое признали аварийным после 2017 года. Предложения по новой программе поддержали президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сейчас идет разработка проектов соответствующих нормативно-правовых актов, запуск программы планируется в 2021 году», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Первыми в программе будут участвовать те регионы, где аварийное жильё, признанное таковым до 2017 года, уже расселили. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» такая задача назначалась на 2019−2024 годы.

Завершили эту работу Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Севастополь. До конца года обязались расселить «старое» аварийное жильё Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область, а в 2022 году — Астраханская и Воронежская области, Приморский край и Камчатка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что бараки и аварийное жильё расселяют в стране «семимильными темпами».

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