Ярославль, 2 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Мэр Ярославля считает, что декорирование клумб автомобильными покрышками превращает город в свалку. Об этом Владимир Волков заявил в своём личном телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Ларина ИА REGNUM Клумбы из покрышек

«Хочу обратиться к тем, кто до сих пор использует автомобильные шины в качестве элемента уличного декора. Не стоит тратить на это время. Мы их все равно будем убирать. Шины украшают только одно место — свалку. Не нужно во дворах ничего из них городить, потому что это худший материал для декора. Сейчас большой выбор материалов для благоустройства территорий. Клумба из шины — это такой могильный холмик над городской эстетикой», — написал Волков.

Владимир Волков отметил, что уже 3 года пытается бороться «с этой гидрой».

«Поэтому убедительно прошу и коллег, и общественников, и инициативных граждан не делать из города свалку (а шины превращают любое пространство именно в неё)», — заключил мэр.

Мэр призвал ярославцев сдавать использованные автопокрышки в специальные пункты приёма. Сейчас в Ярославле проходит акция по сбору старых шин.