Воронеж, 2 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Жара до +38 градусов прогнозируется днём 2 августа на территории Воронежской области, об этом сообщает Воронежский гидрометеоцентр.

LuidmilaKot Жара

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«Днем 2 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−38°», — сообщили в Воронежгидромете.

В южных районах области установилась чрезвычайная пожарная опасность — пятого класса.

Жаркая погода, по прогнозу, сохранится всю ближайшую неделю. Так, 3 августа днём ожидается до +31°, чуть прохладнее, +28…29, ожидается 4−5 августа, однако к концу рабочей недели, 6 августа, 30-градусная жара вернётся в регион. В выходные, 7−8 августа, Росгидромет прогнозирует до +33°