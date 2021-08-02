2 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Для России преимущества завершенного «Северного потока — 2» многочисленны. Он поможет ей противостоять Норвегии как крупнейшему поставщику газа в Западную Европу, а Кремль теперь сможет наказать Украину, не опасаясь такой же реакции со стороны западноевропейских государств. Кроме того, он получит более высокие доходы, поскольку он транспортирует газ напрямую в Германию, а не через Восточную Европу.

Александр Белов, , 10:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин, несомненно, будет чрезвычайно доволен результатами встречи уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель и не пробывшего на своем посту и года президента США Джо Байдена, пишет Джон Рюль в статье, вышедшей 1 августа в The National Interest.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

До завершения проекта «Северный поток — 2» общей протяженностью в более чем 1200 км осталось каких-то 100 км. На фоне этого Берлин и Вашингтон достигли соглашения, которое впервые отражает молчаливое признание США трубопровода, по которому через Балтийское море напрямую в Германию будет транспортироваться российский газ.

Проект гарантирует то, что страны Европы останутся в сильной зависимости от российского природного газа и от России как его основного поставщика. Он также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, особенно Польши и Украины.

Но администрация Байдена подсчитала, что, продолжая выражать свое несогласие с почти готовым трубопроводом, она лишь обостряет свои отношения с Германией, не получая от этого особой пользы. Альтернативой, благодаря которой Вашингтон может сохранить лицо, является соглашение, в рамках которого Берлин должен будет создать фонд на миллиард долларов для обеспечения энергетической безопасности Украины и инициатив в области устойчивой энергетики по всей Европе. Первоначальный взнос составляет примерно $250 млн для содействия переходу Украины на чистую энергию и повышения безопасности энергетической инфраструктуры.

Джо Байден Gage Skidmore

В нем также говорится, что в случае использования Россией энергоносителей в качестве рычага давления или военной агрессии на Украине Германия примет «действенные меры на европейском уровне», включая санкции. Однако украинские власти такое развитие событий вряд ли устроит. Напротив, соглашение намеренно составлено расплывчато — так оно отражает нежелание администрации Байдена признать свое согласие на сделку, которая так выгодна как России, так и Германии.

Германия — самый прибыльный газовый рынок России, поэтому новый трубопровод увеличит объем торговли газом между двумя странами. Со своей стороны, ФРГ сможет импортировать более значительные объемы газа по более низким ценам, а также станет центром поставок природного газа в Центральную и Западную Европу. Приверженность Германии проекту является продолжением ее Ostpolitik — подхода к Москве, который начался в конце 1960-х годов. Желая снизить напряженность, ФРГ стремилась увеличить торговлю между ней и Советским Союзом, в частности, посредством энергетических сделок.

Администрация президента Джорджа Буша — младшего выразила свое несогласие с первоначальным проектом газопровода «Северный поток» после того, как о нем было объявлено в 2005 году. Свою работу трубопровод начал в 2011 году, после чего в 2015 году было объявлено о проекте постройки еще одной ветки, оригинально окрещенной «Северный поток — 2». Этот шаг вызвал дальнейшую критику со стороны администрации Барака Обамы. Кроме того, в Вашингтоне выразили еще большее беспокойство в связи с тем, что трубопровод поможет финансировать российский милитаризм и поставит под угрозу энергетическую безопасность восточноевропейских государств. До этого Россия уже прекращала импорт газа на Украину из-за политических разногласий, замаскированных под ценовые споры, что вызывало серьезную панику в странах Европы.

Увеличение поставок российского газа также сделало бы экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США менее конкурентоспособным в Европе.

Несмотря на то, что после совершенной семь лет назад Кремлем «агрессии» против Украины Европейский союз и страны НАТО ввели санкции против Москвы и хотя ЕС и пообещал сократить свою зависимость от российского газа, с тех пор зависимость блока от поставок из России лишь увеличилась. Благодаря «Северному потоку — 2» эта тенденция будет лишь обостряться, и ни Берлин, ни Вашингтон не смогут гарантировать того, что они дадут отпор долгосрочной стратегии Кремля по увеличению влияния в странах Европы.

Встреча Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель Kremlin.ru

В 2018 году президент Дональд Трамп ввел санкции против компаний, участвующих в постройке трубопровода «Северный поток — 2», но это не помешало проекту приблизиться к завершению.

Президент Джо Байден недавно заявил, что «Северный поток — 2» завершен на 99%. По его словам, никакими заявлениями, никакими шагами проект этот уже не остановить. Представители Госдепартамента по-прежнему называют такое развитие событий «плохой сделкой для Германии… плохой сделкой для Украины и Европы в целом».

Соглашение, подписанное на прошлой неделе, по-прежнему отражает все большее осознание в Вашингтоне того, что попытки помешать «Северному потоку — 2» служат только для подрыва отношений с Берлином. Белый дом надеется, что таким образом можно будет положить конец попыткам России воспользоваться напряженностью между Берлином и Вашингтоном, особенно на фоне того, как уход Меркель с поста канцлера, который произойдет в сентябре, неизбежно будет означать перезагрузку непростых отношений между ФРГ и США.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» также усилили напряженность в отношениях между Германией с ее восточноевропейскими соседями. Обе трубопроводные сети обходят существующие маршруты, проходящие через Украину и другие страны Восточной Европы. Около 40% российского газа в страны Европы сначала идет через Украину, и ЕС приложил усилия для разрешения предыдущих споров. Тем не менее Россия скоро сможет наказать Украину (и в более широком смысле — Восточную Европу), отказавшись от поставок газа через эти страны без какой-либо потери прибылей от его продажи западноевропейским клиентам, Брюссель уже не в такой мере будет готов выступать в качестве посредника в подобных спорах.

Если в будущем прокачка газа через Украину будет остановлена, Киев рискует потерять не только плату за транзит, но лишиться доступа к жизненно важному источнику энергоносителей, и это уже не вызовет такого же международного резонанса, как прежде. В той же непростой ситуации оказываются и страны Восточной Европы, подключенные к украинским трубопроводам.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, давший согласие Берлина на постройку первого трубопровода за несколько дней до ухода с поста в 2005 году, является председателем правления «Северного потока», что еще раз свидетельствует о продолжающемся тесном сотрудничестве Берлина с Москвой.

Для России преимущества завершенного «Северного потока — 2» многочисленны. Он поможет ей противостоять Норвегии как крупнейшему поставщику газа в Западную Европу, а Кремль теперь сможет наказать Украину, не опасаясь такой же реакции со стороны западноевропейских государств. Кроме того, он получит более высокие доходы, поскольку он транспортирует газ напрямую в Германию, а не через Восточную Европу.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

У проекта были и другие преимущества. Так, благодаря ему Москва смогла расширить военное присутствие России, выступив с соответствующей инициативой в Балтийском море для защиты своих коммерческих интересов. При этом она блокировала там интересы других стран. В 2006 году министр обороны Швеции Микаэль Оденберг подчеркнул риски предоставления России беспрепятственного выхода к морю по экономическим соображениям. С 2014 года российские военно-морские корабли неоднократно нарушали строительство силового кабеля Nordbalt, идущего из Швеции в Литву. А поскольку ни Швеция, ни соседняя Финляндия не являются членами НАТО, Россия получила значительные военные рычаги воздействия на Балтийское море.

На прошедшей неделе США и Россия провели в Женеве целый ряд переговоров на высоком уровне в рамках диалога о стратегической стабильности, призванного способствовать большей стабильности в отношениях и прогрессу в области контроля над вооружениями. Соглашение с Германией по поводу реализации «Северного потока — 2» послужило отчасти основой для этого. Тем не менее это не остановит горьких жалоб в Восточной Европе и со стороны законодателей-республиканцев на то, что администрация Байдена готова пойти навстречу интересам России за счет Запада.