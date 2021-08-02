Чебоксары, 2 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Троллейбусный парк в Чувашии продолжит обновляться. Предварительные договорённости о закупке ещё «нескольких троллейбусов» достигнуты с Министерством промышленности и торговли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 августа, заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Новый троллейбус «Горожанин» в Чебоксарах

Руководитель республики, открывая совещание, выделил «два обстоятельства» совместной работы с Минпмроторгом России и министром Денисом Мантуровым, который является куратором индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Чувашии. По словам Олега Николаева, предусмотрена реализация 24 «конкретных проектов», в числе новых планов — создание производства комплектующих и материалов для микроэлектроники, которые сейчас обеспечивают Китай и европейские страны.

Ещё одно направление — работа по специнвестконтракту (СПИК 2.0), который касается развития тракторного производства в Чувашии.

Глава Чувашии также сообщил, что республика может получить ещё «несколько троллейбусов» к тем 68 троллейбусам, которые были поставлены ранее.

«Уже в этом году Чувашия, возможно, получит ещё несколько троллейбусов. Прошу эту работу последовательно вести минтрансу Чувашии и всем заинтересованным органам», — сказал Олег Николаев.

О каком именно дополнительном количестве транспортных средств идёт речь, не уточнялось.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Чувашия получила 68 новых троллейбусов, в том числе 60 курсируют в Чебоксарах, остальные восемь — на маршрутах в Новочебоксарске. Распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.