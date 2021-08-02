Кишинёв, 2 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Кишинёв из США 2 августа поступила новая партия вакцины от COVID-19, произведённой компанией Johnson & Johnson. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

Пункт вакцинации

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По данным министерства, в республику доставили 150 000 доз препарата. Всего в страну привезли 301 200 доз вакцины Johnson & Johnson из запланированных 500 000 доз.

«По имеющимся данным, этой вакциной уже вакцинировано около 59 тысяч человек», — говорится в сообщении минздрава.

Стоит отметить, что в Молдавии, согласно последним данным, одной дозой вакцины привито около 550 тыс. человек. Полный курс вакцинации прошли около 500 тыс. человек.