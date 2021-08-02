Ханты-Мансийск, 2 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске подведены итоги второго аукциона на благоустройство Площади славянской письменности, прилегающей к храму Воскресения Христова. Об этом сообщает пресс-служба главы столицы Югры.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Площадь славянской письменности в Ханты-Мансийске

Победителем стало предприятие, с которым был расторгнут действующий контракт о обоюдному решению сторон — муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие. Поводом для формирования нового заказа стали выявленные в ходе строительства дефекты гранитного покрытия, нарушения гидроизоляции чаш фонтанов, а также инженерных сетей. Есть серьёзная коррозия металла на системе подачи воды, деформация гидроизоляции.

«На объекте выполнены демонтажные работы, частичный ремонт лестниц, частичная облицовка гранитными плитами. Однако выявленные критические дефекты не позволили завершить работы в полном объёме по ранее заключенному контракту», — пояснил директор МДЭП Александр Сергеев.

Срок завершения работ по новому контракту — до конца 2021 года. Подрядчик будет нести гарантийные обязательства до 2025 года.

Площадь славянской письменности в Ханты-Мансийске является частью большого храмового комплекса, куда входят собор Воскресения Христова, православная гимназия, часовня. От центра Ханты-Мансийска к собору идёт дорога, состоящая из 140-метрового каскада лестниц с мини-водопадами. В десяти водных каскадах расположились гранитные стелы с текстами заповедей Священного Писания.