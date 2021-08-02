Москва, 2 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому 42,8 млрд рублей будет выделено на строительство трассы М-12. Об этом 2 августа сообщает сайт правительства России.

Cap.ru Обзорная схема трассы М-12

Выделяемые средства пойдут «на опережающее строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань».

«Трасса станет важнейшей частью транспортного коридора Европа — Западный Китай», — рассказали в правительстве. В 2024 году планируется начать эксплуатацию дороги.

Также свыше 11 млрд рублей в рамках распоряжение выделяется на развитие дорожной инфраструктуры в 20 регионах. Общий объём выделяемых средств превысит 53 млрд рублей.