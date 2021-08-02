Москва, 2 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В настоящее время следствие не располагает подтверждением информации о том, что «орского маньяка» Валерия Андреева действительно видели в Москве и Московской области. Об этом 2 августа сообщил руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». реж Джонатан Демме.1990. США Маньяк

«В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого «орского маньяка» в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель СК РФ уточнил, что «орский маньяк» находится в федеральном розыске с 2012 года и в международном — с 2019-го, поиски Андреева продолжаются.

При этом Валерий Андреев входит в список наиболее опасных непойманных российских преступников и ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, однако возможное число его жертв может возрасти, так как число пропавших без вести женщин в Оренбургской области и соседних регионах исчисляется десятками.

По данным оренбургской полиции, Андреев нападал на женщин в возрасте от 17 до 40 лет, чаще всего — на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках, насилуя жертв, убивая их и пряча тела в лесу. Известные места совершения ими преступлений: район автодороги Оренбург — Челябинск, лесополоса у автодороги Самара — Оренбург, Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.

Отметим, в списке Интерпола Валерий Андреев находится на первом месте в списке обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. При этом МВД России гарантировало выплату в размере 1 млн рублей, а власти Оренбуржья — еще 500 тыс., за информацию, которая будет способствовать его поимке.