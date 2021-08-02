Симферополь, 2 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Рабочая группа, которая готовит иск против Украины из-за водной блокады Крыма, планирует завершить эту работу до конца года. Об этом сообщил 2 августа глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Трофимова спросили, удастся ли собрать нужные материалы и подать иск до конца года. «Я думаю, да», — сказал он ТАСС.

По его словам, подтверждение ущерба от водной блокады — очень кропотливая работа. Как сообщало ИА REGNUM, ранее его оценили примерно в 1,5 трлн рублей.

Трофимов пояснил, что в арбитражный суд будет передана информация, которую сейчас нужно собрать — а это огромный объём документов ‑ и проверить, так как каждая цифра должна быть обоснована. Работа поручена крымским министерствам, она занимает много времени.

Ранее в Госсовете Крыма рассказали о намерении подать против Украины пять исков: об энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской блокаде полуострова.

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