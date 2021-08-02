Чита, 2 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Забайкальском крае наблюдается улучшение паводковой обстановки. По данным территориального ГУ МЧС РФ, 2 августа на реках Аргунь у сел Новоцурухайтуй и Урюпино, в верхнем и нижнем течении Онона уровни воды повысились на 2−10 см. На остальных реках наблюдается спад.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Поймы рек Аргунь у гидропоста Молоканка и у села Новоцурухайтуй, Шилка у села Кокуй, Онон у села Нижний Цасучей подтоплены на 2−57 см.

«В ближайшие двое суток на реках края будет преобладать спад уровней воды, за исключением отдельных рек северных районов, где ожидаются подъемы на 10−30 см.», — пояснили в ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2021 года подтопление низменных участков местности в связи с подъёмом уровня малых рек ожидалось на территории девяти районов Забайкалья.

Читайте также: В Забайкалье ожидают выхода рек из берегов