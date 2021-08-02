Москва, 2 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Москве Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) начал производство лифтов с системой бесконтактного управления. Умные лифты оснастят специальными контроллерами, сообщается на портале мэра столицы.

ООО ТД «Век» Лифт

Система бесконтактного управления позволяет вызывать кабину лифта и указать нужный этаж через специальное приложение в мобильном телефоне. Человеку на потребуется нажимать на кнопки.

Специальный контроллер лифта распознает пассажира с помощью сети Bluetooth. Систему уже опробовали в одной из многоэтажек в Москве. Завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе капитального ремонта жилых домов в 2021 году планируется заменить 3005 лифтов.

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