Москва, 2 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Генеральный план не составляется в других странах, и Москва может ограничиться общей стратегией и составлением мастер-планов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Сергей Собянин

«В действительности генплан — это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает, — сказал Собянин. — Мало того, мы гипертрофировали планирование до такого состояния, что оно стало просто неподъемным: генплан, проекты планировок территорий, ПЗЗ, ГПЗУ».

По его словам, по старому московскому Генплану оказалось много отклонений, от которых не уйти, поскольку реальная жизнь развивается динамично.

«Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать», — заявил мэр Москвы.

Он также считает, что в таком объёме заводские территории стране не нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Генплан города 1937 года, утверждённый Иосифом Сталиным, был реализован почти полностью и определил вид современной столицы страны.

Кроме того, в Москве началась работа над новым Генпланом, который планируется составить к 2025 году.