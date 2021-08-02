Порто-Ново, 2 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 1 августа четверо южнокорейских моряков, похищенных во время рыбной ловли в водах Гвинейского залива у побережья Западной Африки, освобождены после двух месяцев пребывания в плену. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

PhotographyCR Рыболовное судно

По их словам, граждане Южной Кореи были освобождены 1 августа около 22:00 по южнокорейскому времени (около 16:00 по мск). В настоящее время моряки находятся в безопасном месте и в хорошей форме.

Известно, что другой южнокорейский моряк, похищенный пиратами 20 мая в водах Гвинейского залива, также был освобожден 29 июня (спустя 41 день после похищения).

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