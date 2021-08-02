Уфа, 2 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 27 школ капитально отремонтировали в текущем году в Башкирии. Об этом 2 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По его словам, 1 сентября в Башкирии за парты сядут 60 239 первоклассников. Всего в регионе 498 441 школьник. В текущем году 27 учебных заведений республики были капитально отремонтированы.

«В комплексно обновлённые классы сядут ученики в селе Новобелокатай Белокатайского района, Верхние Киги Кигинского района, Ахуново Учалинского района, в деревне Старомунасипово Бурзянского района и др. На следующий год планируем ещё больше сделать, лишь бы коронавирус снова не помешал», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что в республике в 280 школьных столовых было отремонтировано и заменено оборудование. В текущем году также были отремонтированы и оснащены новым оборудованием еще 48 сельских спортивных залов.