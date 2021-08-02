Москва, 2 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В России в понедельник, 2 августа, Воздушно-десантные войска страны (ВДВ) отмечают 91-ю годовщину со Дня своего основания.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

За это время ВДВ прошли путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, который является элитным в составе Вооруженных сил РФ.

При этом в настоящее время ВДВ — это оснащенная современными образцами вооружения и военной техники, динамическим образом развивающаяся в соответствии с современными требованиями и высокомобильная составляющая российских ВС.

История ВДВ началась в 1930 году, когда 2 августа 1930 года под Воронежем на учениях ВВС Московского военного округа высадился воздушный десант из добровольцев 11-й авиабригады, что стало днем основания данного рода войск.

Затем, в сентябре 1941 года, ВДВ стали отдельным самостоятельным родом войск и после этого, являясь резервом Верховного главнокомандующего страны, многократно выполняли боевые задачи на передовой в Афганистане, в первой и второй чеченских кампаниях.

Кроме того, ВДВ решали задачи по восстановлению конституционного порядка в бывших союзных республиках, миротворческой операции на Балканах и принуждению Грузии к миру в 2008 году.

Отметим, 2 августа российские десантники отмечают свой праздник, устраивая концерты и проводя мастер-классы, а также возлагая цветы к памятникам и мемориалам и этим вспоминая ушедших из жизни боевых товарищей. ВДВ в этот день, как правило, поздравляют президент РФ, российский министр обороны, командующие этим родом войск и т.д.