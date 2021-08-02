Москва, 2 августа, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Новый кроссовер Geely Atlas Pro, который выпускается на белорусском предприятии «БелДжи», представлен на российском авторынке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geely Geely Atlas Pro

Новинка оснащена системой системой мягкого гибрида, которая была создана совместно компаниями Geely и Volvo.

Первоначально новый Geely Atlas Pro будет предлагаться в России с турбированным двигателем на 1,5 л производительностью 177 л. с., который сочетается с системой мягкого гибрида 48V EMS. В качестве трансмиссии идёт семиступенчатый «робот» 7DCT. Привод у модели полный.

Кроссовер представлен в двух версиях — Flagship и Flagship+, стоимость которых составляет 2 119 990 и 2 184 990 рублей соответственно. Данные комплектации различаются расширенным набором опций, в который входит панорамная крыша с электрическим люком, функция антизащемления и антенна в форме акульего плавника, а также подсветка солнцезащитных козырьков.

Ранее китайская компания Geely представила рестайлинговый кроссовер Binyue, который в России известен под названием Coolray.

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