Абакан, 2 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Хакасию поступило 6700 доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в республиканском министерстве здравоохранения.

Mil.ru Вакцинация

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Как уточнили в минздраве, эта вакцина от COVID-19 является однодозной. В ближайшее время её распределят в медучреждения региона.

Медики рекомендуют прививаться «Спутником Лайт» тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, либо тем, у кого подошло время для ревакцинации.

В Хакасии в настоящее время работает 98 пунктов вакцинации от коронавируса, из них 68 — мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 13 093 носителя коронавируса, выздоровели 11 865 человек.