Якутск, , 09:16 — REGNUM Кандидат в Госдуму РФ от «Единой России» в Якутии не выглядит явным фаворитом. Об этом заявил в комментарии «Клубу регионов» политобозреватель Виталий Обедин, сравнив кандидата из республики с представителями ЕР в других одномандатных округах, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Rk.gov.ru

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«Никто в республике до праймериз ЕР не знал Черкашина (исполнительный директор «Лиги отцов Якутии» Павел Черкашин — прим. ИА REGNUM) Его победа в предварительном внутрипартийном голосовании стала неожиданной. Но если учесть, что в праймериз не принял участие ни один серьезный политический деятель Якутии, ни один единоросс-тяжеловес, то сложилось впечатление, что из Москвы поступила команда просто «слить» этот одномандатный округ», — считает политолог.

Виталий Обедин считает вероятным, что одномандатный округ в Якутии федеральные власти отдают действующему депутату Госдумы от «Справедливой России» Федоту Тумусову. Он также напомнил, что в 2016 году «Единая Россия» не выставляла кандидата на одномандатном округе в Якутии, и тогда победил Федот Тумусов.

«Я слышал версию, что после выборов мэра Якутска, которые кандидат от ЕР чуть было не проиграл, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встречался с Кириенко и якобы объяснял, что Якутия — это протестный регион. А «Справедливая Россия» — это управляемая оппозиция, которая показала, что может консолидировать протестный электорат. И предложил отдать одномандатный округ, чтобы здесь не выиграли кандидаты с более резкой риторикой», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии победителем предварительного голосования «Единой России» по партийному списку стала действующий депутат Госдумы Галина Данчикова, по одномандатному округу — общественник Пётр Черкашин.