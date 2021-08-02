Москва, , 09:33 — REGNUM Количество новой техники в частях и подразделениях Воздушно-десантных войск России к концу текущего года достигнет 75%, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

ВДВ Mil.ru

«В этом году планируется поставить более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем», — сказал Сердюков в интервью «Красной Звезде».

Он добавил, что это позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск в рамках приуроченного ко дню ВДВ военно-спортивного праздника, организованного на полигоне «Алабино».

В числе представленной министру техники оказались десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», комплект автоматизированного управления «Завет-Д», 120-мм самоходно-артиллерийское орудие «Лотос», самоходно-артиллерийская установка «Дрок».

Читайте также: В ДНР ко дню ВДВ выпустят марку, посвящённую «дяде Васе»