Брюссель, 2 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor Company представила в Евросоюзе обновлённый кроссовер SsangYong Rexton. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

SsangYong SsangYong Rexton

В компании подчеркнули, что рестайлинговый паркетник сочетает в себе вседорожные характеристики автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) с комфортом легковых машин.

Для европейских автолюбителей предусмотрены три комплектации модели: Pro, Premium и Limited. Бюджетная версия стоит 38 900 евро (около 3,38 млн рублей).

Новинка отличается стильным дизайном и хорошими динамическими характеристиками. В движение новый SsangYong Rexton приводит 202-сильный дизельный мотор объёмом 2,2 литра. Он агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее SsangYong выпустил тизерные изображения концептуального внедорожника Powered by Toughness («заряжен прочностью»). Ожидается, что модель будет оснащена гибридной установкой или электромотором.

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