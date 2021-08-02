Чебоксары, 2 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Чувашии среди построенных за год многоэтажек преобладают дома от 12 до 16 этажей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования Дня строителя.

Итоги жилищного строительства. Данные Чувашстата

По данным ведомства, в 2020 году в республике введено 578 тыс. кв. метров общей площади жилья, из них 72% — организациями и 28% — населением. Более 80% новых многоэтажек построили в Чебоксарах.

За год появилось почти 9 тыс. квартир, в том числе однокомнатных — 44%, двухкомнатных — 35%, с тремя и более комнатами — 21%.

Средний размер введённого в республике жилья составил 66 кв. метров. В Чувашстате отмечают, что среди новых многоквартирных домов преобладают строения от 12-ти до 16-ти этажей.

Кроме того, за год построили восемь детских садов и восемь фельдшерско-акушерских пунктов, реконструирована одна детская больница, сданы два клуба, возведены помещения для крупного рогатого скота на 2 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, День строителя отмечается с 1956 года во второе воскресенье августа.