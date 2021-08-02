Иркутск, 2 августа, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 2−3 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с.

Цитата из м/ф «Дитя погоды». Реж. Макото Синкай. 2019. Япония Дождь

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«При выпадении града по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Катангском, Киренском районах Иркутской области прошли сильные дожди и грозы.

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