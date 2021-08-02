Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Спасатели предупредили население Бурятии об ухудшении погоды 2−3 августа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, южный циклон вызовет по южной половине республики сильные ливни и грозы.

vivali Ливень

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Местами также возможен град. Температура ночью, по данным синоптиков, опустится до 5−10 градусов тепла. Днём столбик термометра поднимется до 20−25 градусов выше ноля.

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и оставаться по возможности в помещениях при ливне и граде.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы», — отметили в управлении.